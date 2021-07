Elfsborg körde över Milsami Orhei - som fick tre(!) utvisningar

Elfsborg gick in i kvalet till nystartade Europa Conference League när de tog emot Milsami Orhei från Moldavien under torsdagskvällen.

Boråslaget fick en drömstart på matchen när Leo Väisänen nådde högst på en Johan Larsson-hörna och knoppade in 1-0 redan efter en och en halv minut.

Mitt i första halvlek fick hemmafansen jubla ännu en gång när Jeppe Okkels utökade till 2-0. Yttern vek in från vänstersidan och dunkade upp bollen i nättaket från straffområdesgränsen med ett klassavslut.

Innan första halvlek var slut hann Per Frick öka på till 3-0 för Elfsborg. Forwarden löpte in perfekt på Simon Strands vänsterinlägg och nickade in bollen från nära håll.

Än värre blev det för gästerna när Vitus Amougui fick sitt andra gula kort och blev utvisad efter 65 minuter. I den 73:e minuten blev Milsami Orhei reducerat till nio man efter en vårdslös tackling från Vadim Dijinari mot André Rømer.

Som om inte det vore nog åkte bortalaget på sin tredje (!) utvisning efter 75 minuter när Vadim Bolohan drog ner Marokhy Ndione i straffområdet och fick sin andra varning. Ndione skickade dock den efterföljande straffen över ribban och 3-0 stod sig.

4-0-målet kom i stället med åtta minuter kvar av ordinarie tid när Frederik Holst tryckte in bollen från 15 meter. Ett sant drömresultat för Elfsborg som stormar mot nästa kvalrunda.

Returen spelas i Moldavien om en vecka - den 29 juli.

Startelvor:

Elfsborg: Rönning – Larsson, Väisänen, Jarjue, Strand – Holst, Rømer, Gojani – Alm, Frick, Okkels

Milsami Orhei: Timbur – Arhirii, Bolohan, Racu, Dijinari – Amougui, Lambarskiy – Dedov, Ginsari, Antoniuc – Puntus