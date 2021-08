Hammarbys fördel inför Europa-kvalet: "Finns ingen information han inte har"

Efter att ha slagit ut slovenska Maribor med sammanlagt 4-1 ställs Hammarby nu mot serbiska Cukaricki från Belgrad i tredje kvalomgången till Europa Conference League. Hammarby inleder dubbelmötet på bortaplan under torsdagskvällen med start 21:00.

Bajen-tränaren Milos Milojevic är född i delarna av Jugoslavien som numera räknas till Serbien. Milojevic var dessutom assisterande tränare för Röda Stjärnan i Belgrad i två år innan han tog över Hammarby i somras och vet därmed det mesta om Cukaricki, berättar Bajen-forwarden Gustav Ludwigson.

- Vi har pratat om att de är ganska lika Maribor. Milos har full koll på deras spelare, det finns ingen information han inte har. Så det blir inga överraskningar även om vi inte mött dem tidigare. Vi ska fokusera på vårt, det är mest det vi pratat om, säger Ludwigson till Fotbollskanalen.

Hur tar ni er an den här matchen?

- Det är klart att vi vill få med oss ett resultat som gör att vi slipper jaga ett resultat hemma, men blir det så får vi ta oss an det då, säger Ludwigson och går in på vad laget kan ta med sig från matcherna mot Maribor:

- Det känns väl bra att vi både kunde spela offensiv fotboll på hemmaplan och ligga lite lägre när vi var tvungna. Det är inte så vi vill hamna, men det är en trygghet när man vet det funkar. Samtidigt måste man vara medveten om varför vi klarade av det och göra samma sak igen. Det är att jobba hårt. Gör man det kan man uppnå resultat.

Vad tror du på för typ av matchbild i kväll?

- Jättesvårt att säga. De kommer nog trycka på eftersom de vill ha ett bra resultat hemma. Samtidigt tycker båda lagen om att kontra, säger Ludwigson, som inte vill peka ut någon förhandsfavorit:

- Jag tror inte det finns något favoritskap faktiskt. Det är svårt med Europamatcherna. Det är bara att kolla på resultaten, det kan skilja för lagen på hemma- och bortaplan och det blir skrällar hit och dit. Det är svårt att veta hur bra lagen är.

Om Hammarby tar sig förbi Cukaricki väntar ett dubbelmöte i play off mot antingen Ujpest FC (Ungern) eller FC Basel (Schweiz) för att ta sig till gruppspel.