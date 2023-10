Fifa häver förbud mot Ryssland

Förbudet har funnits sedan Ryssland invasion av Ukraina i februari 2022.

Bland annat kastades ryska klubbar ut ur Uefas klubblagsturneringar och ryska landslaget hindrades för att kvala till VM i Qatar 2022 och till EM i Tyskland 2024.

Nyligen kom dock besked om att Uefa ska låta ryska ungdomslag tävla i internationella tävlingar och det ryska U17-landslaget välkomnades till EM nästa år.

Under onsdagen rapporterade Sky om att Fifa ville lätta på sitt förbund och senare under dagen bekräftades uppgifterna och ryska ungdomslandslag tillåts nu att kvala in till U17-VM.

Däremot kommer de vara tvungna att spela under namnet "Rysslands fotbollsunion" istället för bara "Ryssland". De tillåts inte heller använda landets flagga, tröjor eller spela nationalsången.

Vidare slår Fifa fast att inga fler lättnader är att vänta förrän kriget nått sitt slut.

"Fifa vill upprepa sitt fördömande av Rysslands illegala krig i Ukraina och kan bekräfta att resterande delar av beslutet som fattades den 28 februari 2022 kommer att gälla till fullo tills kriget är slut", skriver Fifa i ett uttalande.