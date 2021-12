Nomineringar till Fifa:s världselva bekräftad - Eriksson med och världsspelare saknas

Fifa har presenterat de 23 spelarna som fick flest röster för "2021 FIFA FIFPRO Women’s World 11" och "2021 FIFA FIFPRO Men’s World 11".

Enligt Fifa har de bett professionella fotbollsspelare över hela världen att rösta fram nomineringar till "världselvan". 3645 röster från 50 länder röstade fram damernas nomineringar, samtidigt som 18 947 röster från 69 länder röstade fram herrarnas nomineringar. Fotbollsspelarna fick rösta fram de tre spelarna som var mest "framstående" under säsongen 2020/2021 på positionerna: målvakter, försvarare, mittfältare och anfallare. Fifa har i år minskat nomineringarna från 55 till 23 spelare. Detta har gjorts för att efterlikna en verklig "trupp".

De tre målvakterna, sex försvararna, sex mittfältarna och sex anfallarna med flest röster fick en plats i världselvan-truppen. För att slutföra listan lades två återstående utespelare till som hade flest röster men som inte kom med.

Målvakten, tre försvarare, tre mittfältare och tre forwards som fått flest röster på sin position kommer att väljas till Fifa:s "världselva". Den återstående platsen i elvan kommer att tilldelas den återstående utespelaren med flest röster.

Både herrarnas och damernas elva kommer att presenteras den 17 januari 2022 under "The Best FIFA Football Awards"-ceremonin.

Spelare som Toni Kroos, Luka Modric och Mohamed Salah är inte nominerade bland herrarna samtidigt som Jennifer Hermoso, Lieke Martens och Stina Blackstenius inte är nominerade bland damerna.

Här är herrarnas nomineringar:

Målvakter:

Alisson Becker (Brasilien/Liverpool FC)

Gianluigi Donnarumma (Italien/AC Milan/Paris Saint-Germain)

Édouard Mendy (Senegal/Chelsea FC)

Försvarare:

David Alaba (Österrike/FC Bayern München/Real Madrid CF)

Jordi Alba (Spanien/FC Barcelona)

Trent Alexander-Arnold (England/Liverpool FC)

Dani Alves (Brasilien/São Paulo FC/FC Barcelona)

Leonardo Bonucci (Italien/Juventus FC)

Rúben Dias (Portugal/Manchester City FC)

Mittfältare:

Sergio Busquets (Spanien/FC Barcelona)

Kevin De Bruyne (Belgien/Manchester City FC)

Bruno Fernandes (Portugal/Manchester United FC)

Frenkie de Jong (Nederländerna/FC Barcelona)

Jorginho (Italien/Chelsea FC)

N’Golo Kante (Frankrike/Chelsea FC)

Anfallare:

Karim Benzema (Frankrike/Real Madrid CF)

Cristiano Ronaldo (Portugal/Juventus FC/Manchester United FC)



Erling Haaland (Norge/ BV Borussia 09 Dortmund)Robert Lewandowski (Polen/FC Bayern München)Romelu Lukaku (Belgien/FC Internazionale Milano/Chelsea FC)Kylian Mbappé (Frankrike/Paris Saint-Germain)Lionel Messi (Argentina/FC Barcelona/Paris Saint-Germain)Neymar (Brasilien/Paris Saint-Germain)

Här är damernas nomineringar:

Målvakter:

Laura Benkarth (Tyskland/FC Bayern München)

Ann-Katrin Berger (Tyskland/Chelsea FC Women)

Christiane Endler (Chile/Paris Saint-Germain/Olympique Lyonnais)

Försvarare:

Millie Bright (England/Chelsea FC Women)

Lucy Bronze (England/Manchester City WFC)

Kadeisha Buchanan (Kanada/Olympique Lyonnais)

Ellie Carpenter (Australien/Olympique Lyonnais)

Magdalena Eriksson (Sverige/Chelsea FC Women)

Irene Paredes (Spanien/FC Barcelona)

Wendie Renard (Frankrike/Olympique Lyonnais)

Mittfältare:

Estefania Banini (Argentina/Levante UD/Atlético de Madrid Femenino)

Barbara Bonansea (Italien/Juventus FC Women)

Aitana Bonmati (Spanien/FC Barcelona)

Delphine Cascarino (Frankrike/Olympique Lyonnais)

Carli Lloyd (USA/NJ/NY Gotham FC)

Alexia Putellas (Spanien/FC Barcelona)

Anfallare:

Pernille Harder (Danmark/Chelsea FC Women)

Samantha Kerr (Australien/Chelsea FC Women)

Marta (Brasilien/Orlando Pride)

Vivianne Miedema (Nederländerna/Arsenal WFC)

Alex Morgan (USA/Tottenham Hotspur FC Women/Orlando Pride, San Diego Wave)

Gabrielle Onguene (Kamerun/CSKA Moskva)

Megan Rapinoe (USA/OL Reign)

