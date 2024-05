Palestinas fotbollsförbund utövade Fifa-rättigheter - presidenten hotas med fängelse av Israel-topp

Den 19 mars rapporterade Fotbollskanalen om ett brev som Palestinas fotbollsförbund (PFA) skickat till Fifa.

I brevet listade PFA de brott man anser Israel begått och begår mot Fifas egna statuter. PFA krävde att Fifa skulle besvara regelbrotten med sanktioner mot israeliska klubb- och landslag, med tanke på att israeliska styrkor bryter mot internationella lagar. I brevet listar man även att fram till och med den 11 mars 2024 har 92 fotbollsspelare, varav 23 var juniorer, dödats som en följd av Israels invasion av Gaza. Även Fifa-domaren Mohammad Khattab och hela hans familj har dödats i Gaza.

Brevet undertecknades av det palestinska fotbollförbundets president, Jibril Rajoub, och förbundets generalsekreterare, Firas Abu Hilal - och det har nu fått konsekvenser för den förstnämnde.

På X hotar Israels utrikesminister, Israel Katz, Rajoub med fängelse efter att PFA begärt sanktioner mot Israel.

"Jibril Rajoub, en terrorist i kostym som offentligt stöttat Hamas brott, arbetar för att utesluta Israel från Fifa. Vi arbetar för att motverka detta - och om han inte slutar kommer vi att fängsla honom i Mokta och lämna honom för att spela Stanga ensam mellan väggarna"

Men det är inte bara hotet i sig som står ut.

Katz hotar nämligen presidenten för ett Fifa-förbund med fängelse för att denne utnyttjat sina rättigheter i enlighet med Fifas statuter. Något som uppmärksammas av sportjuristen Kat Pijetlovic på plattformen X.

I skrivande stund har Fifa inte kommenterat Katz X-inlägg eller riktat sanktioner mot Israel i någon form. PFA har dock kommenterat inlägget och förtydligat att man följt lagar och regler, samt att man ämnar fullfölja så att sina krav i brevet till Fifa genomförs.

”Medan det palestinska fotbollsförbundet ser fram emot att presentera ett upplösningsprojekt gällande kränkningarna, överträdelserna och riskerna som landets system utkämpar på grund av ockupationerna av palestinska territorier, vilket förstört alla sportsliga faciliteter och bringat martyrium, fängslingar och skador för hundratals atleter. Det inkluderar ett dussintals stjärnor i både individuella och lagsporter.

Det palestinska fotbollsförbundet söker, samtidigt som man respekterar att regler och lagar i Fifa samt olympiska stadgar ska skydda det sportsliga systemet och tillgodose sina skyldigheter i det palestinska territoriet som erkänts suveränt av FN och i Palestinas medlemskap som godkänts av den internationella olympiska kommittén och det internationella fotbollsförbundet ”Fifa”, att konfrontera massmordshandlingar, brott mot mänskliga rättigheter, och brott mot Fifas lagar som det israeliska fotbollsförbundet utför på territorier som är Palestinas i enlighet med artikel 11, 71 och 72.

Samtidigt hotar den israeliska utrikesministern med att fängsla oss, i ett direkt hot att terrorisera oss och förhindra oss att nyttja våra naturliga rättigheter, vilket bekräftar att Israel är en skurkstat som inte respekterar internationella lagar som styr och reglerar relationer mellan sportsliga förbund under Fifas paraply. Det utgör en fortsatt situation där Israel bryter mot internationella lagar.

I denna kontext ber vi världens alla federationer att stödja Fifas lagar och regler, samt olympiska stadgarna, och använda dem som ett verktyg för att reglera förhållanden mellan förbund. Att försvara rätten att utvecklas och sprida sport på sina respektive territorier.

Det palestinska fotbollsförbundet bekräftar även på nytt sin rätt att fullfölja det här ärendet på alla kontinentala och internationella event i enlighet med regler och lagar”.

PFA avslutar sitt uttalande med att ge uppdaterade siffror på hur många idrottare som drabbats av Israels attacker på Palestina; Totalt 243 idrottare har dött. 161 av dem var fotbollsspelare, varav 41 barn. 38 idrottsfaciliteter har förstörts i Gaza och sju stycken har förstörts på Västbanken.

Hi @FIFAcom - what are you going to do about these threats by Israeli Foreign Minister towards the president of your member association (Palestine) for exercising its rights under the FIFA Statutes? pic.twitter.com/fgWSbwezv5