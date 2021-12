Sef-bas reagerar på ökade agentarvoden: "Nivåerna har blivit helt orimliga"

Fifa släppte under onsdagen en ny rapport med fokus på övergångssummor och agentarvoden under 2021. Rapporten visar att övergångssummorna minskat för andra året i följd ( minus 13,9 procent 2021 och minus 23,4 procent 2020) på grund av effekterna av coronapandemin, men trots det ligger agentarvodena kvar på samma nivå som i fjol med en ökning med 0,7 procent till 500,8 miljoner dollar, drygt 4,3 miljarder kronor under 2021.

Totalt sett genomfördes 17 945 övergångar på herrsidan, varav 3 545 övergångar (19,5 procent) involverade minst en mellanhand. Engelska klubbar lade mest pengar på agenter och sedan tyska, italienska, spanska, franska och portugisiska klubbar. Europeiska klubbar stod, totalt sett, för 95,8 procent av den totala summan som gick till agenter, medan klubbar i de ovan nämnda länderna stod för 77 procent av den totala summan över hela världen.

Svensk Elitfotbolls sportchef Svante Samuelsson har stor respekt för agenternas roll i fotbollsvärlden, men tycker att agentarvodena är för höga.

- Agenterna spelar många gånger en viktig roll som ombud för spelare och ofta i förhandlingssituationer, samt i att leta intresserade klubbar och så vidare. Det gäller även för klubbarna ibland med förhandlingar och så vidare. Rollen är viktig för att få det att fungera, men det är nivåerna på ersättningarna som man känner har blivit helt orimliga i vissa fall och framför allt i de stora ligorna. Det reagerar man ändå på när man ser det sammanställt, säger Samuelsson till Fotbollskanalen.

Varför tror du att arvodena svävat iväg?

- Jag tror att det bygger mycket på att det inte finns ett tydligt regelverk, där alla vet vad som gäller. Då får agenterna i många fall ett övertag kopplat till informationen som finns och kan spela ut klubbar mot varandra och så vidare, där de kanske förordar ett alternativ för spelaren som är det alternativet som agenten möjligen tjänar mest pengar på. Det är inte det uppdraget som de ska ha, säger sportchefen och fortsätter:

- Om det är spelaren som är uppdragsgivaren ska de antingen göra en så bra förhandling för spelaren som möjligt eller en så bra förhandling för klubben som möjligt om man företräder en klubb. Ibland får man känslan av att transfern går dit, där agenten kanske får bäst villkor. Det är helt emot avsikten, som jag ser det.

Fifa arbetar i dagsläget för att förändra regelverket för agenter. Det inkluderar bland annat ett licenssystem och ett tak för utbetalningar till förmedlare. Planen är att agentarvodena ska begränsas till tio procent av alla transfer-relaterade betalningar, samt till tre procent av en spelares lön för arbete för en spelare. Flera framstående agenter har kritiserat reformerna, men tanken är ändå att förslagen ska läggas fram för beslut nästa år.

- Det finns en ambition hos Fifa att försöka reglera det här mer noggrant kring vilka nivåer som man får betalt på och vilka uppdrag man får ha. Vi får hoppas att de klarar att sjösätta en modell, som gör att det blir rimligare ersättningar i förhållande till arbetsinsatsen som görs av en agent. De ska samtidigt såklart ha en bra möjlighet att tjäna pengar och är de duktiga ska de ha bra betalt, men relationerna har blivit för sneda, säger Samuelsson.

