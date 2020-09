Hyypiä klar för Haka - svenske målvakten: "Tror det kan gynna laget i vår nuvarande situation"

Under torsdagen bekräftade finska Haka att legendaren Sami Hyypiä ansluter till ledarstaben. I laget finns svenske målvakten Jakob Tånnander, som ser fram emot att få arbeta med legendaren. - En förre detta spelare med så mycket erfarenhet och rutin från högsta nivå tror jag kan gynna laget i den situationen vi är i nu, säger Tånnander till Fotbollskanalen.

Under torsdagen presenterade finska klubben Haka att man plockar in den finske legendaren Sami Hyypiä i ledarstaben. Klubben har ännu inte definierat vad för typ av roll han kommer att ha, men klart är det att han kommer in för att hjälpa laget ur sin kris.

Haka ligger näst sist i tabellen i den finska ligan. På tretton matcher har laget förlorat sju, spelat fem oavgjorda och endast tagit en seger - som inte kom förrän i omgång tio mot IFK Helsingfors.

I laget finns svenske målvakten Jakob Tånnander. Tånnander skrev på för finska HJK Helsingfors i januari 2020 från Malmö FF, där han spelat sedan han femton års ålder. I HJK blev det fyra matcher, innan han i augusti 2020 lånades ut till Haka. Väl i Haka har det hittills blivit Spelat fyra matcher, där han har lyckats hålla en nolla och släppt in åtta mål.

I en intervju med Fotbollskanalen berättar Tånnander om känslan att få Hyypiä som tränare, livet i Finland och varför han är den ideala spelaren för att hjälpa Haka ur det dystra tabelläget de befinner sig i.

Hur känns det att få in Sami Hyypiä som tränare?

- Det ska både bli kul och spännande. En förre detta spelare med så mycket erfarenhet och rutin från högsta nivå tror jag kan gynna laget i den situationen vi är i nu, det kan behövas.

Hur har nyheten tagits emot av laget?

- Alla är väl positiva till det hela. Speciellt i Finland är han hur stor som helst, alla har hundra procent koll på honom. De som inte visste fick snabbt ett klargörande om vem han är och vad han har uträttat i sin karriär.

Du har spelat fyra matcher nu, hur har det känts för dig?

- Jag tycker att det har känts bra. Haka är ett lag som har haft en väldigt tung period bakom sig, många tuffar matcher och jag tror att min spelartyp och karaktär passar ganska bra in i laget. Det är vad det behöver för att kunna vända på det hela och hamna på säker mark i slutet av säsongen.

När du pratar om att laget har en tung period bakom sig, är det något specifikt du syftar på då?

- När jag kom dit hade de spelat nio matcher och inte vunnit en enda match. Det läckte ganska så ordentligt bakåt. Min första match var också ganska tuff, för vi mötte de som ledde serien vid det tillfället. Men sen två matcher efter det lyckades vi ta vår första seger för säsongen och höll för första gången nollan på 14-15 matcher. Sen matchen efter det lyckades vi ta ytterligare en poäng. Så det går åt rätt håll i alla fall.

Hur är känslan nu, är du första valet på målvaktspositionen?

- Jag förväntar mig att jag kan hjälpa laget så mycket som möjligt. Jag är ju på lån från HJK Helsingfors. Så jag förväntar mig så mycket speltid som möjligt, och, som sagt, så tror jag att jag är rätt karaktär och spelartyp för att få laget att vända på det hela.

Skulle du kunna utveckla det, vad menar du med att du är rätt karaktär och spelartyp?

- Till exempel första matchen jag spelade så kände man direkt att det var ganska många spelare som saknade självförtroende, just för att det hade gått så pass tungt innan. Jag som då kommer från HJK, där jag visserligen inte spelat så mycket i ligan, men det är ändå en klubb som har gjort det väldigt bra och jag känner själv att jag har varit i bra form för att utmana om att spela även där. Sedan är jag en spelartyp på planen som är väldigt verbal och gillar att hjälpa laget, och inte bara spela för min egen del. Att göra snygga räddningar eller liknande. Så försöker jag organisera de runt omkring mig så gott det går. Så på det sättet tror jag i det långa loppet kan det gynna laget.

Hur har det känts i Finland och Haka?

- Haka är en mindre klubb än HJK och såklart Malmö som jag kommer närmast från i Sverige. Så att man får rätta sin förväntningar på organisation och allt runt omkring lite efter det. Men det är trevliga människor i klubben, så det har väl varit positivt på det sättet. Men nu gäller det att vi ska ta lite mer poäng framöver.

- Jag hoppas att vi kan komma på ännu mer rätt väg nu med hjälp av Sami Hyypiä. Att han kan organisera upp försvaret ännu lite mer, så tror jag att det kan gynnas oss väldigt mycket. Så jag hoppas att både laget och även jag själv kan ta mycket lärdom från hans erfarenhet kring försvarsspel. Så man kan ta med sig i karriären framöver.