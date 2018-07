TV: Lundh: ”Janne bättre än Cajsa Warg på att skrapa ihop resterna”

Andréas Sundberg och Olof Lundh har återigen spelat in ett Fotbollskanalen On Tour. Denna gång bara timmar innan Sveriges kvartsfinal mot England, dit få väntade sig att landslaget skulle ta sig. Och om Sverige vinner mötet med engelsmännen väntar semifinal – och kamp om medaljerna.

- Det känns lite sjukt. Den dagen Zlatan sa att han slutade och att det blev ett nytt landslag – det fanns inte att man skulle stå här idag, säger Andréas Sundberg.

- Verkligen inte. Janne Andersson är ju vassare än Cajsa Warg på att ta vad som finns kvar och sätta ihop något spänstigt av det, fyller Olof Lundh i.

Sveriges match mot England spelas på lördag eftermiddag med avspark klockan 16:00.

Se lördagens On Tour i spelaren längst upp i artikeln.

Också i FK On Tour:

- It’s not coming home - era spelare is coming home.

- Kenny Pavey som drog igång brandlarmet?

- Vem trodde detta när Zlatan la av?