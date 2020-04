LISTA: Tio heta derbyn du kanske inte hört talas om

Racing-Independiente

Avellaneda, Argentina

Buenos Aires-derbyt mellan Argentinas två största klubbar Boca Juniors och River Plate har de flesta hört talas om, men derbyt strax utanför huvudstadens stadsgränser mellan den tredje respektive fjärde mest populära klubben i landet rör även det upp starka känslor. Matchen är känd under namnet ”Clásico de Avellaneda” efter den stadsdel de båda klubbarna kommer ifrån, och de båda arenorna ligger endast ett par hundra meter ifrån varandra. Racing är grundat ett par år innan Independiente i början av 1900-talet och går under smeknamnet ”La Academia” efter hur många talanger klubben lyckats ta fram, och blev argentinska mästare så sent som i fjol. Independiente har ett par tuffare år bakom sig men är mesta mästare i Copa Libertadores, den sydamerikanska varianten av Champions League, och är därför känd som ”Rey de copas” (”kungen av cuper”). Känslorna tenderar att gå starka i det här derbyt, och i det senaste mötet delade domaren ut fyra röda kort samt visade upp Independientes tränare på läktaren.

***

Ferencvaros-Ujpest

Budapest, Ungern

När Ferencvaros och Ujpest först möttes sågs det inte som ett derby, då Ujpest officiellt inte blev en del av Budapest förrän på 50-talet. Under tiden då Ungern låg bakom järnridån sågs Ujpest som inrikesdepartementets lag medan Ferencvaros förknippades med opposition mot det rådande styret, vilket spädde på rivaliteten ytterligare. Genom åren har Ferencvaros varit den mest framgångsrika klubben i Ungern med 30 ligatitlar framför Ujpests 20, och i derbystatistiken triumferar de grönvita med 131 segrar totalt mot de lilavitas 77 genom historien. Återkommande sammandrabbningar mellan fansen till de båda lagen och huliganproblem har lett till åtgärder för att kunna kontrollera åskådarna i större utsträckning, vilket de senaste åren har lett till protester och till och med bojkott från lagens supportrar i derbyna.

***

Grêmio-Internacional

Porto Alegre, Brasilien

Derbyt mellan de två största klubbarna från Brasiliens mest sydliga provins Rio Grande do Sul går under namnet ”Grenal”, från början respektive slutet av de båda klubbnamnen. Grêmio startades av brasilianare med rötter i Tyskland, medan Internacional grundades sex år senare med, som namnet antyder, tanken att vara en klubb för alla. De här grannarna kommer inte bra överens och det tenderar att gå hett till på planen – i det senaste mötet mellan lagen delades det ut inte mindre än åtta (!) röda kort, fyra för vardera lagen, efter ett jättebråk i slutet av matchen. ”Inter” har ett övertag i segrar lagen emellan och i antal ligatitlar, men Grêmio, som precis som argentinska Independiente går under smeknamnet ”kungen av cuper”, har fler Copa Libertadores-titlar.

***

Sydney FC-Western Sydney Wanderers

Sydney, Australien

Ett i sammanhanget tämligen ungt derby som spelades för första gången år 2012, då Western Sydney Wanderers grundades tidigare samma år. Rödsvarta Western Sydney kommer, som namnet antyder, från de västra förorterna av Australiens största stad, medan Sydney FC ses som stadsklubben, och trots att de båda lagen endast hunnit mötas 25 gånger har det redan byggts upp en stor rivalitet mellan supportrarna. Sydney FC var med och grundade australiensiska ligan, A-League, i början av 2000-talet och har blivit mästare fyra gånger sedan dess. Stadsrivalernas första mästartitel lyser ännu med sin frånvaro, men man har lyckats ta en väldigt prestigefull titel i AFC Champions League 2014, en titel som den blåa delen av Sydney saknar.

***

Al Ahly-Zamalek

Kairo, Egypten

Två av hela Afrikas mest framgångsrika klubbar delar stad i norra Egypten. Traditionellt sett ses Al Ahlys supportrar som hemmahörande i arbetarklassen, medan Zamalek sägs stöttas av de mer välbärgade samhällsklasserna i större utsträckning. De två klubbarna är så populära bland den egyptiska befolkningen att det inte är ovanligt att en utlänning får döma derbyna för att det inte ska uppstå misstänkta jäv-situationer kring domaren. Ultras-rörelsen bland båda klubbarna spelade en stor roll i upproren kring Egyptiska revolutionen i början av 10-talet, men supportergrupper tenderar också att kunna drabba samman med varandra kring derbyn. Al Ahly har ett försprång gentemot Zamalek i inbördes möten såväl som titlar, där man bland annat är världens näst mest framgångsrika klubb sett till internationella titlar bakom Real Madrid.

***

Peñarol-Nacional

Montevideo, Uruguay

Det sägs att det här är det äldsta rivalmötet utanför de brittiska öarna, då de möttes för första gången redan år 1900. Peñarol grundades av järnvägsarbetare med främst engelskt ursprung medan Nacional vid grundandet blev en klubb för enbart inhemska spelare, vilket speglas av lagnamnet. Peñarol lät sig även inspireras av järnvägsindustrin då man plockade klubbfärgerna gult och svart från ett klassiskt lokomotiv, medan Nacional spelar i vitt, rött och blått. Klubbarna är de odiskutabelt största och mest framgångsrika i Uruguay då inget av lagen någonsin har blivit degraderade från högstaligan och då man emellan sig har nära 100 ligatitlar. Totalt har lagen drabbat samman mer än 550 gånger, där har Peñarol ett knappt övertag på Nacional i antal segrar.

***

Mohun Bagan-East Bengal

Kolkata, Indien

Det går att argumentera för att Kolkata är den stad där fotbollen har starkast fäste i ett annars crickettokigt land. Rivaliteten mellan dessa två klubbar är också en av de äldsta inom fotbollen i Indien, då det första derbyt mellan dem spelades för nästan 100 år sedan, 1921, efter att East Bengal grundats av utbrytare från Mohun Bagan. Sedan dess har det spelats nästan 400 derbyn mellan klubbarna. Traditionellt sett ses Mohun Bagan som klubben för de inhemska och East Bengal som klubben som främst stöttas av immigranter från Bangladesh i Kolkata. Derbyt drar ofta stora åskådarsiffror, med rekordnoteringen från 1997 då hela 131 000 klämde sig in på Salt Lake Stadium. Lagen ligger just nu etta respektive tvåa i ligan, vilket gör att det är prestige både på planen och på läktaren som står på spel när dessa två lag ställs mot varandra.

***

Chemie Leipzig-Lokomotive Leipzig

Leipzig, Tyskland

Sedan några år tillbaka är det ett energidrycksföretag som står bakom det mest framgångsrika laget i det gamla Östtysklands största stad. Men tre serier ner från RB, i Regionalliga Nordost, spelas det kanske hetaste derbyt i den tyska regionen Sachsen. Både Chemie och Lokomotive har ombildats flera gånger, men har till skillnad från sina mer framgångsrika stadsrivaler rötterna så långt tillbaka som till 1800-talet. Sedan murens fall har dock verkligheten varit bister för de båda klubbarna, som har hållit till i de lägre serierna långt borta från Bundesligas stjärnglans. Som namnen antyder hade Chemie kopplingar till den kemiska fabriken i staden och Lokomotive till järnvägsbolaget i DDR. En faktor som bidrar till att dra upp temperaturen i derbyt är att Chemies supportrar tenderar att ha tydliga vänstersympatier medan många av Lokomotives fans är långt högerut på den politiska skalan. Derbyt kan dock försvinna till nästa säsong, då Lokomotive just nu har en bra chans att gå upp i 3. Liga medan Chemie harvar i mitten av tabellen.

***

Tigres-Monterrey

Moterrey, Mexiko

Även om Chivas Guadalajara mot Club America kan ses som Mexicos ”El Clasico” går det att argumentera att den hetaste matchen mellan två klubbar från samma region i Mexiko utspelar sig i Monterrey. Derbyt går under namnet ”Clasico Regiomontano”, där Moterrey är baserat i hjärtat av staden med samma namn medan Tigres håller till i San Nicolás, som är en del av Monterreys storstadsområde. Tigres är officiellt universitetet Nuevo Leóns lag, medan Monterrey, som kallas för ”Rayados” (”de randiga”) ägs av Mexikos största tappningsföretag. Monterreys har dessutom en stämpel om att vara mer förmögna än Tigres som baserade i stadskärnan. Det första derbyt mellan klubbarna spelades först på 1970-talet, sedan dess har de hunnit mötas 123 gånger och statistiskt ligger de otroligt tätt med 43 segrar för Tigres och 40 för Monterrey i inbördes möten. Även kring ligatitlar är det jämt mellan klubbarna där Tigres har fått ihop sju mot Monterreys fem.

***

Esteghlal-Persepolis

Teheran, Iran

När Esteghlal och Persepolis drabbar samman är den iranska huvudstaden delad i ett blått och ett rött läger. Ibland är även derbyarenan det rent bokstavligt, då det inte är ovanligt att Azadistadion delas lika mellan de båda lagens fans med åskådarsiffror strax under 100 000. Derbyn har spelats mellan lagen sedan sent 60-tal, då Esteghlal gick under namnet Taj. Då Taj betyder ”krona”, en koppling till den dåvarande shahen, fick namnet ändras i samband med störtandet av shahen under revolutionen 1979 - det nya namnet Esteghlal betyder ”självständighet”. Även detta derby har en klassaspekt då Persepolis traditionellt sett ses som folkets lag medan Esteghlal i större utsträckning har stöttats av de mer välbärgade iranierna. Meritmässigt är det jämn mellan klubbarna, då Persepolis har vunnit fler iranska ligatitlar medan Esteghlal har två asiatiska Champions League-troféer i prisskåpet. Esteghlal har också en knapp ledning i inbördes möten med två segrar fler än Persepolis.

Källor: Wikipedia, Copa90, Fourfourtwo