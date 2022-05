Smyglansering för fotbollskanalen fantasy

Till skillnad mot andra fantasyspel avgörs varje spel efter en till tre matcher. Du har också en obegränsad budget att köpa spelare för. Målet är att köpa spelare som kommer överprestera i förhållande till vad de kostar.

Den här veckan tävlar vi om vem som kan plocka ut det bästa laget inför UEFA Champions League-finalen. Vinnaren får C More Plus gratis i två månader!

Klicka här för att komma till spelet eller besök fotbollskanalen.se/fantasy

Vänliga kontakta teknik@fotbollskanalen.se om du har frågor eller vill lämna feedback.

Frågor och svar

Fråga: Vad går fotbollskanalen fantasy ut på?

Svar: Du ska försöka välja spelare som överpresterar kontra sitt pris. Det vill säga att dina spelare ska tjäna fler miljoner än vad de kostar.



Fråga: Vad ska jag göra?

Svar: Du ska köpa in sju fotbollsspelare. En målvakt, två försvarare, två mittfältare och två forwards.



Fråga: Vad kostar spelarna och varför?

Svar: Fotbollsspelarna har olika pris. En spelare kostar precis så många miljoner som spelaren förväntas tjäna i nästa match uträknat med vår algoritm. Du ska alltså välja spelare som du tror kommer tjäna mer än vad de kostar.

Fråga: Hur skapar jag en egen liga?

Svar: Gå till Lobby och sedan Grupper. Där kan du skapa en liga och bjuda in dina vänner.

Fråga: Hur vinner jag?

Svar: Den manager som lyckas tjäna flest miljoner på sitt lag vinner tävlingen.

Fråga: Hur ser jag hur det går för mig?

Svar: Nu börjar det roliga! Du följer dina lag i din mobil LIVE i vår spännande leaderboard. Perfekt 2nd screen upplevelse!