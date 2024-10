Fransk media: Försening bakom Dembélé-petning

Ousmane Dembélé, 27, fick ingen plats i PSG:s Champions League-trupp när det blev 2-0-förlust mot Arsenal i tisdags. Men tränaren Luis Enrique hävdade att det inte handlade om något bråk.

- Jag vill inte göra det här till en såpopera. Det var inget bråk mellan oss, det är falskt. Det var ett problem med spelarens engagemang gentemot laget men inte ett problem mellan spelaren och tränaren, sa PSG-coachen på en presskonferens.

Nu kommer nya uppgifter om varför Dembélé fick stanna hamna.

Enligt Foot Mercato grälade ytterforwarden och Enrique i fredagens 3-1-seger mot Rennes. Det ströks ett streck över. Men på en träning någon dag senare var Dembélé "väldigt sen" och därför valde Enrique att straffa den tidigare Barcelona-spelaren.

Det är inte första gången i karriären som Dembélé anländer för sent. Under sin i Barcelona missade han vid ett tillfälle en träning på grund av att han spelade tv-spel långt in på småtimmarna. En annan gång var ytterforwarden två timmar försenad till ett pass.

Dembélé har den här säsongen svarat för fyra mål och fyra assist på sju tävlingsframträdanden.