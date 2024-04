Gudmundsson nätade - efter sex minuter

Jonathan David hade gett Lille ledningen på straff, Remy Cabella hade utökat och ställningen var 2-0 hemma mot Marseille.

I den 78:e minuten hoppade Gabriel Gudmundsson in. Tre minuter senare reducerade Marseille via ett självmål, innan svensken klev in i handlingen.

Gudmundsson mötte ett inspel från höger och stötte in slutresultatet 3-1. Det var vänsterbackens första ligamål på 19 matcher den här säsongen.

Gudmundsson anslöt från Grnoningen för snart tre år sedan. Han lämnade Sverige och Halmstad sommaren 2019.