Lugnande beskedet: Elis har vaknat ur sin koma

Det var under lördagens Ligue 2-möte mellan Bordeaux och Guingamp som de otäcka scenerna utspelade sig. Under matchinledningen skallade Alberth Elis, 28, ihop med Donatien Gomis och blev liggande i gräset. Han blev sedemera utburen på bår och förd till sjukhus, där han försattes i konstgjort koma. Under natten till söndag opererades han, och läget beskrevs som allvarligt.

- Det var riktigt svårt. Jag grät nästan, sa Elis svenske lagkamrat Karl-Johan Johansson efter matchen.

Men nu kommer ett lugnande besked från franska medier. Elis har vaknat ur sin koma. Familjen har även meddelat att Elis verkar gradvis återhämta sig från kollisionen. Men faran är inte över, då det beskrivs som att de närmsta dagarna kommer vara avgörande för ytterns fortsatta mående.

"Albert är en fighter. Vi kommer hålla er informerade om hans tillstånd", skriver familjen i ett pressmeddelande.

Elis, som är från Honduras, kom till Bordeaux från portugisiska Boavista under 2021, först på lån och sedan på permanent basis ett år senare, och har sedan dess även varit utlånad till Brest. Totalt sett har han gjort 15 mål och fem assist på 60 framträdanden med Bordeaux.