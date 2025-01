Maskerade Rennes-fans försökte storma planen

Rennes befinner sig någon slags kris och under lördagskvällen kom lagets fjärde raka förlust. Det innebär att man numera är indraget i bottenstriden i Ligue 1.

Förlusten kom på hemmaplan mot Brest, med 2-1. Efter slutsignal utspelade sig tråkiga scener.

När Rennes-spelarna skulle tacka fansen vid deras kortsida försökte en stor mängd maskerade supportrar ta sig in på plan. De blev motade av polis och säkerhetspersonal medan spelarna fördes in till omklädningsrummet.

Redan inför matchen visade supportrarna sitt missnöje. Längs kortsidan hängde en banderoll där det gick att läsa: "Ni är inte ens värda vårt stöd". En markering som gissningsvis är en reaktion på uttåget ur franska cupen mot andraligalaget Troyes tidigare i veckan och den dåliga formen i ligaspelet.

Rennes ligger på 14:e plats i Ligue 1 och avståndet ner till St. Etienne på negativ kvalplats är en poäng.

Rennes fans try to invade the pitch after tonight's home defeat against Brittany rivals Brest. Riot police are now on scene.

📽 @BastChev pic.twitter.com/W6MJqFbBGW