Mbappés pakt med PSG avslöjad: Redo att avsäga sig nära 900 miljoner

Världsstjärnan Kylian Mbappé stal många rubriker under natten till torsdagen.

Efter att PSG:s supercuptitel var säkrad svarade 25-åringen på frågor om sin framtid, i ljuset av att han på nytt kopplas ihop med Real Madrid. Ytterforwarden avslöjade då att han har en överenskommelse med den franska storklubben som "skyddar alla parter".

- Jag har inte tagit ett beslut (om framtiden) och jag har inte gjort något val. Men jag har en överenskommelse med klubbpresidenten (Nasser Al-Khelaifi) som innebär alla parter är skyddade, säger Mbappé.

En pakt, alltså. Så vad går överenskommelsen ut på?

Transferjournalisten Fabrizio Romano säger sig ha svaret: om Mbappé bestämmer sig för att lämna gratis och gå till en annan klubb som bosman i sommar behöver PSG inte betala ut stjärnans lojalitetsbonus på mellan 75-80 miljoner euro (840-895 miljoner kronor) när hans kontrakt löper ut.

PSG och Mbappé slöt ovan överenskommelse i somras då parterna var i öppet bråk med varandra efter att 25-åringen meddelat att han inte hade för avsikt att förlänga sitt avtal. PSG ville i sin tur inte tappa sin stjärna gratis och tog strid.

Med den här lösningen slipper PSG betala ut en kostnad som är i paritet med en stor övergång. Bonusen ligger dessutom i linje med vad en köpande klubb hade kunnat köpa loss Mbappé för i nuläget.

Det är vanligt att just lojalitetsbonusar skrivs in i kontrakt. Kort sammanfattat innebär det att berörd spelare får ett avtalat belopp efter att antingen ha spelat i klubben under kontraktsperioden alternativt under en viss del av den.

Samtidigt uppger L'Equipe på torsdagskvällen att Real Madrid har tagit kontakt med Mbappé för att diskutera en övergång i sommar. Tidningen skriver, vilket även The Athletic rapporterat, att den franska landslagsstjärnan har fått en deadline att ta förhålla sig till: senast i mitten av januari ska han ha tagit beslut om han vill gå till "Los Blancos" eller inte.

Mbappés har svarat smått makalöst 234 mål och 100 assist på 283 matcher i PSG-tröjan.