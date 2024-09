Nice vann med 8-0

Saint Etienne är en jätte på dekis.

Under fredagskvällen fick man rejält med pisk i Ligue 1.

Bortamötet med Nice slutade nämligen i en förnedrande 8-0-förlust. Nice hade sex bollar upp redan i halvtid, innan man utökade ytterligare i matchens slutskede.

Enligt Get French Football News är Nice det första laget på 2000-talet att leda en match med 6-0 i paus i den franska högstaligan.

Samma sajt uppger att samtliga tillresta Saint Etienne-supportrar lämnade sin bortasektion, liksom arenan, i halvtid. Troligtvis som en markering mot det egna laget.

"De återvände inte", skriver GFFN på X.

Saint Etienne är för tillfället på negativ kvalplats i Ligue 1, efter fem omgångar. Laget har endast spelat in tre poäng hittills.

Nice är femma i en haltande tabell.

6-0 down away to OGC Nice, Saint-Étienne’s away fans made their way out of the away end just before half-time. They did not return



📸 @LukeEntwistle pic.twitter.com/ZXAFyUX2nX