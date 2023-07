Officiellt: Aubameyang klar för Marseille

Chelsea bekräftar ytterligare ett avsked.

Pierre-Emerick Aubameyang lämnar klubben och är klar för Olympique Marseille. Där skriver han på ett treårsavtal, enligt Fabrizio Romano.

"Auba" fick aldrig riktigt saker och ting att stämma i Chelsea, det blev endast tre mål på 21 matcher i London-klubben. Enligt transferjournalisten, Fabrizio Romano släpper Chelsea Aubameyang helt gratis till Marseille.

Aubameyang värvades till Chelsea under slutet av förra sommaren, från Barcelona värvades han in för 12 miljoner euro, motsvarande 140 miljoner kronor.

Den gabonesiska anfallaren har tidigare under sin karriär representerat klubbar som Barcelona, Arsenal, Borussia Dortmund och Milan.

Texten uppdateras.

𝐀𝐔𝐁𝐀𝐌𝐄𝐘𝐀𝐍𝐆 💥



The Gabonese bolt lights up 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐚𝐥𝐢𝐚 🇬🇦⚡️



Welcome to 𝐎𝐥𝐲𝐦𝐩𝐢𝐪𝐮𝐞 𝐝𝐞 𝐌𝐚𝐫𝐬𝐞𝐢𝐥𝐥𝐞 ⚪️🔵#OdysséeMassalia 🏛️pic.twitter.com/4t1cvO8A2S