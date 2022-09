Officiellt: Everton lånar ut Gomes

André Gomes spelade bara 14 ligamatcher i Everton-tröjan förra säsongen, och efter att Merseysideklubben rustat upp med flera mittfältsvärvningar under sommaren står det nu klart att portugisen lämnar.

Natten till fredagen meddelade Everton att Gomes lånas ut till Lille. 29-åringens avtal med Ligue 1-klubben skriver sig över säsongen 2022/23.

André Gomes anslöt till Everton från Barcelona 2018. Mittfältaren har även representerat Valencia och Benfica tidigare i karriären.

