Officiellt: Mattéo Guendouzi lämnar Arsenal – klar för Marseille

Mattéo Guendouzi fick det aldrig att funka i Arsenal och nu lämnar han klubben permanent.

Guendouzi spenderade förra säsongen på lån i Marseille där han gjorde 5 mål samt 14 assist på 55 matcher. Marseille har nu utnyttjat en option i lånekontraktet som gör affären permanent.

Enligt Transfermarkt betalar Marseille 11 miljoner euro (motsvarande cirka 130 miljoner kronor) för den franska mittfältaren.

Mattéo Guendouzi gjorde totalt 82 matcher för Londonklubben och stod för ett mål och fem assist.

Wishing you all the best, Matteo 🤝