Sarrs nya verklighet - stor turbulens i Lyon: "Fullständigt kaos"

Tidigare Malmö FF-forwarden Amin Sarr, 21, flyttade för runt ett år sedan till Heerenveen och har sedan dess imponerat i Eredivisie. Under dagen blev 21-åringen presenterad av Lyon, och därmed väntar nu en ny utmaning i en av Frankrikes största klubbar.

Lyon har vunnit Ligue 1 vid sju tillfällen, senast under 2008, och har även gått till semifinal i Champions League vid två tillfällen, senast under 2020. Senaste säsongerna har det dock gått tyngre för den franska klubben, som just nu är i mitten av tabellen.

Fotbollskanalens expert Leonard Jägerskiöld Velander, som följer Lyon och fransk fotboll, tycker att det är roligt att Sarr skrivit på för Lyon.

- Först och främst blir jag glad över att ha en svensk i Lyon igen, då jag är personligt engagerad i Lyon eftersom att det är min favoritklubb och eftersom att jag har bott där. För det andra har Lyon tappat sin identitet senaste åren, men sedan i somras har de gått tillbaka till att satsa på hemvävt och invärvade, unga spelare. Värvningen av Sarr är det senare, att värva ungt för att utveckla och sedan sälja vidare dyrt, säger Jägerskiöld Velander.

Enligt transfer-journalisten Fabrizio Romano är övergångssumman på runt 13 miljoner euro, motsvarande 150 miljoner svenska kronor - och med det i åtanke tror Jägerskiöld Velander att Sarr kommer få förtroende och speltid direkt.

- Lyon, i det här stadiet, värvar inte en spelare för det utan att ge honom speltid, mer eller mindre, direkt. Lyon, som varit utan Champions League-spel de senaste säsongerna och har knapp chans till Europa-plats den här våren, kan inte lägga ut så mycket pengar utan att ge en spelare förtroende direkt. Jag skulle bli förvånad om han inte är mer eller mindre ordinarie i någon slags offensiv. Han kommer inte spela centralt, då Lacazette (Alexandre) spelar där, men jag blir förvånad om han inte är mer eller mindre ordinarie om några veckor - givet investeringen. Sedan kan Moussa Dembele försvinna, då han vill bort själv.

Hur bedömer du Sarrs chanser att lyckas i Lyon?

- Det är rätt spelartyp, samtidigt som han är mångsidig. Sedan är det att gå från holländska ligan till ett steg högre upp. Visst, Ajax har varit en europeisk dominant de senaste åren, men utöver det brukar offensiva spelare från den holländska ligan ha svårt att etablera sig i större ligor fort. Jag tvekar inte på Sarr, men det är en stor nivåskillnad mellan den holländska ligan, utöver Ajax, och bättre ligor.

Jägerskiöld Velander är vidare tydlig med att Sarr inte kommer till ett Lyon i balans.

Den franska storklubben leds numera av Laurent Blanc - efter att ha bytt tränare vid flera tillfällen senaste åren - och parkerar som bekant i mitten av tabellen i Ligue 1.

- Det är en klubb som är i fullständigt kaos och i fullständig turbulens. Det här har pågått några säsonger, där det bara gått utför. Det var inte längesedan som de gick till semifinal i Europa League och i Champions League, vilket innebar två Champions League-semifinaler på tio år. Då tänkte man: "Nu är det en ny storhetstid på gång". Men så har det inte blivit, då de kommit sjua, fyra och åtta de tre senaste åren i ligan.

Han fortsätter:

- Det här är Lyons sämsta, sportsliga period på hela 2000-talet, och bara det är väldigt talande. De gick först ifrån att satsa hemvävt, där kulmen var 2016, då de hade Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, Anthony Lopes, Maxime Gonalons och Nabil Fekir. Det var sex-sju spelare i startelvan som var hemvävda, men när de sedan hade sålt dem värvade de för stort och för dyrt, samtidigt som de inte fick utdelning och tappade sin identitet. För att rädda upp det kom Juninho in som sportchef, och förutom Bruno Guimarães och Lucas Paqueta, lyckades inte han med sina värvningar. Han tittade på stora namn som Shaqiri (Xherdan) och Boateng (Jerome), vilket inte alls passar Lyons profil.

- Det satte igång en slags eskalering av en ond spiral, och man tvingades investera i nya spelare hela tiden, som inte passar Lyons profil och som därför inte lyckades. Sedan har man tvingats byta tränare och där någonstans tappade man bort sig. Man gick från Bruno Génésio, som var offensiv och satsade på unga egna talanger, till Sylvinho, som är en defensiv pragmatiker och klarade sig i runt sju matcher. Sedan gick man till Rudi Garcia, en defensiv pragmatiker, som var där i ett och ett halvt år, och därefter hittade man tillbaka till sin identitet med Peter Bosz offensivt, men det fungerade inte alls med honom, och nu har man Laurent Blanc, som är en defensiv pragmatiker. Trots att man då valt att satsa på ungt och eget igen, så har man fel tränare.

Vidare har till och med supportrar ställt krav om att få bort klubbens president mångårige Jean-Michel Aulas och rekryteringsansvarige Bruno Cheyrou.

- Det är så pass illa att supportrarna har skrivit på en namnlista med krav om president Aulas avgång och sportchef Bruno Cheyrous avgång. Aulas har varit för Lyon vad Berlusconi (Silvio) var för Milan, då han varit ordförande sedan 1980-talet. Det är ganska dåligt ställt, säger Jägerskiöld Velander och påpekar att klubben även nyligen fick en ny ägare i form av amerikanen John Textor, som också är delägare i Crystal Palace.

Experten menar därmed att Sarr möjligen bara kan glädja Lyon-supportrar i krisen.

- Det finns absolut möjlighet för Sarr att spela upp laget. Det går så pass dåligt för Lyon just nu att man kanske bara kan vinna i den här situationen.