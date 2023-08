Uppgifter: Affären klar - Dembélé till Paris Saint-Germain

Turerna kring Barcelonas Ousmane Dembélé har varit många och fransmannen har påståtts vara nära en flytt till Paris Saint-Germain.

Under onsdagen bekräftade Xavi Hernandez, Barcelona-tränaren, att Dembélés intention är att lämna La Liga-klubben för Paris Saint-Germain.

Nu uppger transferjournalisten Fabrizio Romano att affären är klar. Enligt uppgifterna har en läkarundersökning bokats in och ett kontrakt till 2028 väntas vara påskrivet under lördagen.

Prislappen då? 50 miljoner euro, i "privat" klausul, motsvarande ungefär 586 miljoner svenska kronor.

Dembélés kontrakt med Barcelona, som han anslöt till 2017, sträckte sig i grunden till juni 2024.

Totalt stod Dembélé för 40 mål och 43 assist på 185 matcher i Spanien. Han har tidigare representerat Borussia Dortmund och Rennes.

Ousmane Dembélé to PSG, here we go! Medical tests booked, official contract valid until June 2028 will be signed by Saturday 🚨🔴🔵🇫🇷 #PSG



‘Private’ clause activated on Monday for €50m.



Main part to Barcelona and also part to player side/his agent Moussa Sissoko.



Sealed soon. pic.twitter.com/g4LLItD8DA