TV: Experterna oense om Paulinho ska med till landslaget: "Det räcker väl!?"

Under årets allsvenska säsong har Häckens brasse Paulinho visat upp en fantastisk näsa för mål. Brassen har krutat in 18 mål i serien, varav två kom i den senaste omgången mot Östersund.

Paulinho själv vill bli svensk medborgare – och bör han då få en chans i Blågult.

I veckans Granqvist|Backe|Lundh är trion inte direkt överens…

- Janne ska säga nej. Det är bland annat en åldersfaktor, han är 32 år gammal, säger Hasse Backe.

Lasse Granqvist svarar då med en dos ironi.

- Hej Marcus Berg jag såg att du har fyllt 32, tack för dina insatser i landslaget, kontrar han.

