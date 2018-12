Grekisk domare blev attackerad och förd till sjukhus - nu ställs matcher in

Grekisk fotboll har under de senaste åren haft stora problem på och utanför planen. En av de mest uppmärksammade händelserna under förra säsongen var när Paoks persident Ivan Savvidis stegade in på planen under en match och gick mot domaren med ett pistolliknande föremål i ett hölster. Bilderna spreds över stora delar av Europa - och grekisk fotboll hamnade åter i dålig dager.

Nu har en ny skandal inträffat i landet. Den grekiske Fifa-domaren Thanasis Tzilos blev nyligen attackerad utanför sitt hem och fick både benskador och sy ett par stygn i huvudet, skriver BBC. Domaren blev i går utskriven från sjukhuset, men med anledning av händelsen ställs helgens matchen in i Grekland.

"Vi uttrycker vår ilska mot den fega attacken mot vår kollega Thanasis Tzilos och de upprepade attackerana mot domare. Vi kommer inte att tillåta dessa människor att fortsätta försöka terrorisera oss", skriver engelska The Referees' Association i ett uttalande som ett stöd till de grekiska domarna enligt BBC.

Grekiska toppklubbarna Olympiakos och Panathinaikos uttryckte också ilska mot överfallet.

- Grekisk fotboll har nått botten, säger en talesperson från Olympiakos enligt BBC.

- Maffian bor och regerar i grekisk fotboll, sa en representant från Panathinaikos i ett uttalande enligt BBC.

Tzilos dömde senast mötet mellan Olympiakos och Xanthi (1-1) i december månad.