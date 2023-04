Skandalscener i Grekland - supportrar drabbade samman med polis på planen

Derbyt mellan Olympiakos och AEK i Grekland ledde till kravaller efter slutsignal.

Supportrar från Olympiakos drabbade samman med polis inne på plan efter att man stormat in. På bilderna från Grekland ses bland annat pyrotekniska pjäser kastas in på plan.

Tidigare under matchen hade Olympiakos protesterat mot domaren och varit missnöjda med den straffen man fick emot sig i den 82:e minuten som Levi Garcia kunde förvalta fram till en 2-1 ledning för gästerna.

Olympiakos ägare, Evangelos Marinakis stormade ner till plan och protesterade mot domaren. När sedan AEK satte dit 3-1 i matchens slutskede svallade känslorna över för supportrarna.

Trots att bara fem minuter av de tilltänka sju tillägsminuterna hade spelats så blåste domaren av och situationen eskalerade kort därefter. Olympiakos-supportrarna stormade planen och AEK-spelarna fick fly undan inkastade föremål.

Enligt grekiska SDNA kommer Olympiakos kallas till grekiska ligans disciplinnämnd för att be om ursäkt och man väntas också straffas. Man kan få spela i upp till fyra matcher inför tomma läktare och dryga böter väntas.

Svenske Niclas Eliasson startade matchen och spelade 70 minuter innan han blev utbytt. AEK ligger tvåa i grekiska ligan bakom Panathinaikos, på målskillnad. Olympiakos är trea, nio poäng bakom.

🇬🇷🔴 Olympiacos fans stormed the pitch and rioted after losing the huge derby game vs AEK Athens! pic.twitter.com/2gqEpDnI1K