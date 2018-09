TV: Barcelona förändrar klubbmärket: "Inte dramatiskt"

Barcelona meddelade under i dag att klubben har beslutat om att åter förändra klubbens klubbmärke, vilket ska introduceras till nästa säsong. Den stora förändringen är att "FCB" försvinner från loggan, men även att det är färre röda och blå ränder på den nedre delen av märket. Däremot ska den spanska gigantens medlemmar först säga sitt innan ett officiellt beslut kan tas om det blir en förändring.

- Det är inte en lika dramatisk förändring som Juventus gjorde som bytte ut sitt klubbmärke helt och hållet, men de kallar det evolution som om det vore en naturlig förändringsprocess, även om det naturligtvis är av kommersiella skäl. Nu är det ganska bra att medlemmarna ska säga sitt först, säger Frederic Pavlidis i Headlines.

- Det sägs även att klubben har godkänt en ny tröja till nästa år som är rutig. Det är inte helt bestämt, men Nike och Barcelona ska ha gett klartecken för det. Den är helt horribel, vilket förstärker någon form av identitetslöshet när man dels förändrar klubbmärket och sedan ska spela i rutig tröja, fortsätter han.

Övriga ämnen:

- "Snarare United än Pogba som tappat fokus"

- "Inte fråga om Chelsea säljs utan när"

- Omröstning: Barça fortsatt klar favorit

Se hela programmet i spelaren ovan.

The updated crest:

✅ The shape is kept intact.

✅ The FCB acronym disappears.

✅ The internal black lines disappear.

✅ More homogeneous, more harmonious, and brighter.

✅ To be applied beginning with the 2019/20 season. pic.twitter.com/xIurAqtF8l