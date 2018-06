TV: Här tar Messi på sig rollen som bäst genom tiderna - poserar med en get

Många anser att Lionel Messi är världens bäste fotbollsspelare någonsin.

Inför VM har nu det amerikanska livsstilsmagasinet Paper fått Messi att posera på förstasidan tillsammans med en get - på engelska "goat", som även är en förkortning för greatest of all time. Som då på svenska står för bäst genom tiderna.

- Det är lite intressant att han går med på det här. Han tar på sig någon slags roll, att han går med på att han är störst, säger Frederic Pavlidis i dagens Headlines.

