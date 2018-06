TV: Hemligheten: Lyckoamulett bakom ”Messis lår”

I tisdagens möte mellan Argentina och Nigeria svarade Lionel Messi för Argentinas 1-0-mål, hans första i årets VM-turnering. Efter att Ever Banega slagit en långboll in bakom Nigerias backlinje plockade anfallaren ner bollen på vänster lår innan han distinkt placerade in ledningsmålet för hans Argentina.

Messis nedtagning med höger lår får beröm och i engelska The Times öser beröm över mottagningen med låret.

- Där fanns ett element av hans genialitet, säger Frederic Pavlidis i dagens Headlines.

Och kanske finns det ytterligare en förklaring till Messis läckra mottagning. Argentinaren ska nämligen ha fått en amulett av Telenoticias journalist Rama Pantorotta för att hålla oturen borta. Och när Messi och Pantorotta möttes i mixed zone efter matchen frågade journalisten om Argentinas lagkapten hade kvar amuletten.

- Han hade kvar den på benet. Och på vilket ben då? På det magiska vänsterbenet såklart, säger Frederic Pavlidis.

Argentina kunde tillslut vinna mötet med Nigeria med 2-1 och därmed avancera till åttondelsfinal där laget ställs mot Frankrike.

