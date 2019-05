Ajax ligamästare - tillägnar Nouri titeln

Den här säsongen gick Ajax hela vägen fram till semifinal i Champions League, där Tottenham till slut drog längst strå. Hemma i Nederländerna blev laget dock mästare.

Titeln säkrades i den sista omgången under onsdagen, när Ajax vann mot De Graafschap med 4-1.

Efter slutsignalen har Ajax valt att tillägna titeln till Abdelhak Nouri, som kollapsade under en träningsmatch som klubben spelade sommaren 2017 och då fick permanenta hjärnskador. I augusti förra året vaknade han upp ur koma.

"Den här (titeln) är för dig", skriver Ajax på Twitter.

This one is for you. ♥#nummer34 #StayStrongAppie pic.twitter.com/vcTNv027D1