Isak målskytt igen - skrev historia

Svenske Alexander Isak, 19, har onekligen fått ett lyft i Willem II. Anfallaren har fullkomligt sprutat in mål och i ligamatchen mot Zwolle slog han till igen.

I den 60:e minuten tog anfallaren emot en passning precis utanför straffområdet. Isak lade bollen tillrätta och placerade in 2-0, vilket var hans tolfte mål på de nio senaste matcherna. Dessutom förlängde han en fin målsvit. Anfallaren har nu nätat i sju raka ligamatcher. I ligan står han nu noterad för tolv mål på lika många matcher.

Isak var även inblandad i Willem II:s första mål mot Zwolle. Talangen spelade fram till Damil Dankerluis 1-0-mål.

Willem II lyckades efter Isaks fullträff hålla undan och vinna med 2-0. Anfallaren hade dock ett gyllene läge att göra ytterligare ett mål. På övertid fick laget straff och den tog Isak, men elvametersspakren räddade Zwolle-målvakten Mickey van der Hart.

I och med segern ligger nu laget på en åttondeplats i ligan med fyra omgångar kvar. Laget har också en cupfinal kvar att spela och där ställs man mot Ajax.

Enlgit statistiktjänsten Gracenote blev Isak därmed den förste utländske spelaren att göra 12 mål på sina 12 första matcher i Eredivisie.

⚽ Alexander Isak🇸🇪 @WillemII achieves something that Romario, Ronaldo, Zlatan, Suarez and others have never achieved:

Isak is the first foreign player to score 1️⃣2️⃣ goals in his first 12 matches in the Dutch Eredivisie.