Officiellt: Cibicki lånas ut igen - flyttar till bottenlag i Eredivisie

Pawel Cibicki lånas ut av Leeds. Resten av säsongen spelar han för nederländska ADO Den Haag. - Pawel är en kreativ, offensiv spelare, säger sportchefen Jeffrey van As, i en kommentar på klubbens hemsida.

För nästan exakt två år sedan värvade Leeds United Pawel Cibicki från Malmö FF. Under sin tid i den engelska klubben har den 25-årige anfallaren dock haft svårt att ta en plats – och lånats ut två gånger om. Under 2018 blev det spel i norska Molde och under vårsäsongen i år spelade han som bekant för Elfsborg, innan han återvände till Leeds.

Under Leeds säsongsinledning har det dock blivit tydligt att han ingått i managern Marcelo Bielsas planer och svensken har inte varit med i truppen i någon av lagets inledande matcher.

På onsdagen blev det så klart att Cibicki, som har kontrakt över sommaren 2020, lånas ut till Eredivisie-klubben ADO Den Haag. Lånet gäller resterande delen av säsongen och den nederländska klubben har dessutom en möjlighet att göra lånet till en permanent övergång efter säsongen, skriver Leeds.

- Pawel är en kreativ, offensiv spelare som kan spela på flera positioner längst fram. En roll som nummer tio kan också passa honom. Pawel har bevisat att han kan göra mål med båda fötterna och med huvudet. I och med den här värvningen har vi fler offensiva alternativ, säger sportchefen Jeffrey van As i en kommentar på klubbens hemsida.

ADO Den Haag har inlett säsongen med tre raka förluster och parkerar som nästjumbo i ligaspelet.

Under tiden i Elfsborg noterades Cibicki för fem mål.