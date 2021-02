Efter våldtäktsuttalandet - Stuart Baxter får sparken: "Totalt oacceptabelt"

Stuart Baxter har varit tränare i såväl AIK som Helsingborgs IF. Sedan en tid tillbaka har 67-åringen basat över indiska Odisha FC, där han nu hamnat i blåsväder efter ett uttalande.

Under måndagen föll hans lag mot Jamshedpur FC med 1-0 och efter matchen var Baxter besviken på att hans lag inte fick straff i matchen.

- Besluten måste gå ens väg och det gjorde de inte. Jag vet inte när vi ska få straff. Man måste väl bli våldtagen för att få straff, sa tränaren.

Nu väljer klubben att bryta hans kontrakt.

"Det är totalt oacceptabelt oavsett i vilken kontext det sägs och det stämmer inte överens med klubbens värderingar", skriver man i ett uttalande.

Odisha FC has decided to terminate Head Coach, Stuart Baxter's contract with immediate effect.



The interim coach for the remainder of the season will be announced soon.#OdishaFC pic.twitter.com/FcrMPCDn5h