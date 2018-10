Allegri: "Ett ögonblick av magi från en extraordinär spelare"

Juventus hade det tufft på bortaplan mot Empoli. Serieledaren, som bara tappat poäng en gång den här säsongen, låg under med 1-0 i halvtid. Då klev Cristiano Ronaldo fram och sköt Juve till seger.

Först kvitterade portugisen på straff i den 54:e minuten. En kvart senare kom avgörandet. En pangträff från Ronaldo överlistade målvakten och gav en ny seger till ”den gamla damen”.

- Målet var ett ögonblick av magi från en extraordinär spelare. Det är något som barn kommer att försöka kopiera på skolgården, säger Juventus tränare Massimiliano Allegri till Sku Sport Italia enligt goal.com.

- Jag sa till grabbarna att det här var en match vi var tvungna att vinna, det spelar ingen roll hur bra eller dåligt vi spelare.

