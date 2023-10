Amoran uttagen till Parmas A-lag - kan seniordebutera i Italien

Peter Amoran slog sig in i Östersund FK:s startelva under våren och sommaren 2022. Den då 18-årige mittbackstalangen hann göra 13 framträdanden i superettan innan italienska Parma agerade och värvade honom under sommaren.

Sedan dess har Amoran kämpat på i den klassiska klubbens primavera (U19-lag). Under inledningen av den pågående säsongen har han varit gjuten i primaveralagets startelva och dessutom fått agera kapten för laget.

Nu belönas han för sina framsteg. Under fredagskvällen meddelar Parma att Amoran är uttagen till A-lagets kommande Serie B-möte med Ascoli. Får han speltid där blir det 19-åringens seniordebut i Italien.

Amoran har representerat Sverige på flera olika ungdomsnivåer. Han är även tillgänglig för spel för Nigera, enligt statistiksajten Transfermarkt.

Parma leder Serie B efter tio omgångar, två poäng före tvåan Catanzaro.