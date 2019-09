Ancelotti rasar efter arenainspektion: "Var ska vi byta om?"

Enligt Football-Italia genomgick Napolis hemmaarena San Paolo en omfattande upprustning över sommaren. Skälet till restaureringen uppges vara på grund av friidrottstävlingar som ägde rum på stadion, men också med anledning av ett avtal som funnits mellan klubben och kommunen. På grund av arbetet spelade Napoli sina två första ligamatcher på bortaplan.

I helgen är dock Napoli tillbaka på San Paolo då laget tar emot Sampdoria. Men allting är inte guld och gröna skogar. Napoli-tränaren Carlo Ancelotti har fått inspektera arenan och han är fullkomligt rasande efter att ha sett hur omklädningsrummet ser ut.

- Jag har sett omklädningsrummen på San Paolo. Jag finner inte ord. Jag godkände klubbens begäran att spela de första två matcherna på bortaplan för att arbetet skulle bli klart, vilket var utlovat, säger han i ett uttalande på klubbens hemsida och fortsätter:

- Du kan bygga ett hus på två månader, men de var inte kapabla att renovera omklädningsrummen! Var ska vi byta om i matcherna mot Sampdoria och Liverpool? Jag är chockad över de ansvarigas inkompetens. Hur kan myndigheterna inte respektera de åtagandena som gjordes?

Ancelotti avslutar:

- Jag är förskräckt.

Napolis hemmamöte med Sampdoria på lördag sänds C More Live och kan streamas på cmore.se. Matchstart 18.00.

📌 Statement from @MrAncelotti: “Shocked by the state of Stadio San Paolo dressing rooms” 👉🏻 https://t.co/XMQ0BO2GWF

💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/IkUOIlINlD