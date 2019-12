Atalantas president om planen för Kulusevski: ”Sälja och återinvestera”

Dejan Kulusevski har tagit Serie A med storm under hösten. Nu berättar Atalanta om planen för den svenske talangen. - Vi kommer att göra det vi alltid har gjort: sälja och återinvestera, säger presidenten Antonio Percassi enligt Football Italia.

Dejan Kulusevskis framfart i Serie A har knappast undgått någon. Den unge svensken har gjort fyra mål och sex assist på 16 matcher i ligaspelet för Parma och de flesta klubbarna i Europa har rapporterats vara intresserade av 19-åringen.

Atalanta, som Kulusevski tillhör, har en klar plan för svensken.

- Lyckligtvis har vi en spelare som har exploderat på scenen och som kommer bli en stor stjärna, säger klubbens president Antonio Percassi till Radio Deejay enligt Football Italia.

- Vi har inte panik, men när vill ställas inför en del erbjudanden kommer vi att göra det vi alltid har gjort: sälja och återinvestera. Det är vår approach till de flesta spelarna, eftersom det är det som har gett oss möjligheten att växa oss så här stora.

Atalanta har tagit sig uppåt i tabellen de senaste åren och tog förra året en tredjeplats, vilket resulterade i Champions League-spel. Där har man nu tagit sig vidare från gruppen i klubbens första deltagande i turneringens historia och planen är att följa samma recept framöver.

- Strategin i klubben har alltid vara samma, vilket är att balansera ekonomin. Vi investerade kraftigt i ungdomsakademin och varje år har vi stärkt oss tack vare att de talangerna kommer fram. Vissa av dem stannar med oss, medan andra har blivit sålda till större klubbar, säger Percassi.

- Vi kommer att fortsätta investera i arenan, träningsanläggningen och vår akademi. Om vi håller vårt fokus kan vi hålla oss på den här nivån de kommande åren. Det viktiga är att vi fortsätta att tänka som en provinsklubb.

Kulusevskis Parma spelar härnäst mot Brescia i Serie A under söndagen, en match som visas på C More Live och streamas på cmore.se med start 14.55.