Bekräftat: Kulusevski tillbaka på söndag i Serie A

Dejan Kulusevski har i år imponerat stort i Serie A, men har samtidigt missat två av Parmas tre senaste matcher på grund av höftproblem, men även för att ha haft smärta i bäckenet. Senast han kom till spel var med ett inhopp den 9 februari mot Lazio i ligan. Parmalive rapporterade i fredags att svensken förväntas spela på söndag mot Torino på bortaplan och nu kommer även en officiell bekräftelse om det.

Parma-tränaren Roberto D’Aversa meddelar att Kulusevski finns med i lagets matchtrupp mot Torino, men att det är oklart om det blir spel från start.

- Kulusevski är en del av truppen. Jag kommer att utvärdera om han spelar från start eller inte. Vi måste utvärdera det, säger han under en presskonferens enligt Parmas Twitter-konto.

Även Kulusevskis landsman Riccardo Gagliolo är en del av Parmas matchtrupp. Kulusevski är den här säsongen noterad för fem mål och sju assist på 22 matcher i Serie A. Parma är placerat på åttondeplats i ligatabellen.

Parmas möte med Torino börjar klockan 15.00 under söndagen och sänds på C More Live och streamat på cmore.se.