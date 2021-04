Bekräftat: Zlatan missar kvällens ligamatch

Under tisdagen bekräftade Milans tränare Stefano Pioli att Zlatan Ibrahimovic var ett frågetecken inför onsdagens match hemma mot Sassuolo. Och nu har laget presenterat sin trupp till drabbningen. I den finns inte någon svensk forward.

Därmed får 39-åringen stå över sin andra raka Serie A-match. Senast mot Genoa var Ibrahimovic avstängd.

Enligt La Gazzetta dello Sport tvingas Ibrahimovic stå över Sassuolo-matchen på grund av muskelproblem, men tidningen skriver att han väntas spela mot Lazio på måndag.

Veteranen har haft en del skadebekymmer under den här säsongen, i olika omgångar. I december/januari missade han en rad matcher, och även i mars stod han över ett flertal fajter.

Milan-Sassuolo har avspark klockan 18.30 under onsdagen. Matchen sänds på C More Fotboll och kan streamas på cmore.se.