Beskedet: Roma-ytter blir borta i upp till två månader

Diego Perotti har problem med en lårskada och den argentinske yttern fanns inte med i Romas Serie A-premiär mot Genoa, som slutade 3-3.

Under måndagen kommer nu Roma med beskedet att Perotti, som redan påbörjat sin rehabilitering, blir borta från spel i sex till åtta veckor.

Förra säsongen noterades Perotti för fem mål på 13 Serie A-matcher.

Medical tests have revealed that Diego Perotti has suffered a thigh strain.



Head up, Diego, we'll see you back out on the pitch soon! 💪 #ASRoma