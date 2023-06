Bilden som kan avslöjat Zlatans farväl: "Godbye"

Milan ställs mot Hellas Verona imorgon söndag med start 21.00 och det ser ut att bli Zlatan Ibrahimovics farväl.

Bilder från arenan som Milan-kontot SempreMilan har publicerat på Twitter avslöjar att ett farväl planeras inför säsongens avslutande match.

"Godbye Zlatan" står det att läsa på skyltarna där reklam vanligtvis rullar.

Svensken har ryktats till en Serie A-konkurrent inför nästa säsong. Han har också i en intervju med Gazzetta dello Sport avslöjat att Monzas ordförande Adriano Galliani ligger på för en övergång.

- Galliani har ringt mig varje dag i tre år. Han säger till mig att Monza är vackert och att ett kontrakt ligger redo för mig på bordet. Men vi är inte där än. Jag är en Milan-spelare och jag är stolt över det, säger Ibrahimovic.

SempreMilan tog senare bort tweeten med bilden och skrev att klubben meddelat till dem att inget beslut kring Zlatans framtid är taget utan man genomförde tester för att vara förberett på samtliga scenarion.

Zlatan Ibrahimovic är för närvarande skadad och har stått för ett mål på fyra framträdanden den här säsongen. Målet kom mot Udinese och det gjorde honom historisk till den äldsta målskytten i Serie A:s histoia.

⚠️ The photo circulating regarding the LED board message to Zlatan Ibrahimovic was just a test made days ago, the club have told us.



❌ No decisions has been made yet regarding his future, but they had to be prepared for any scenario. pic.twitter.com/n813RtqzAO