Bologna: "Mihajlovic har fört samtal med Ibrahimhovic"

Milan gästar under söndagskvällen Bologna i Serie A. I hemmalaget gör tränaren Sinisa Mihajlovic sin första match vid sidlinjen sedan mötet med Juventus den 19 oktober efter att ha behandlats för leukemi.

Inför söndagens möte mellan de båda klubbarna skiljer det en poäng i tabellen. Både Bologna och Milan – tillsammans med Napoli – ska även vara intresserade av att värva Zlatan Ibrahimovic vars kontrakt med LA Galaxy har löpt ut. Milan uppges vara i förarsätet för att knyta till sig svensken, men enligt Sky Sport Italia ska Bolognas Mihajlovic fört samtal med Zlatan för att få honom att välja rödblått i stället för rödsvart.

- Kontakten har varit direkt mellan Mihajlovic och Ibrahimovic. Zlatan har sagt att han ska fatta sitt beslut i december, vi är redo att diskutera med honom om han skulle välja oss, men just nu avvaktar vi och ser vad som händer. Men självklart är Ibrahimovic en typ av spelare som vem som helst vill ha, säger Bolognas klubbdirektör Riccardo Bigon.

