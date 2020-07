Buffon historisk - meste Serie A-spelaren någonsin

I mötet med Sampdoria i fjol tangerade Gianluigi Buffon Paolo Maldinis rekord på 647 Serie A-matcher, vilket då var mest någonsin av en ensild spelare. Sedan dess har Wojciech Szczesny vaktat Juventus kasse - fram till i dag.

Buffon fick chansen från start i derbyt mot Torino hemma på Allianz Stadium, vilket tog honom förbi Maldini i antalet matcher och därmed gjorde honom historisk med 648 Serie A-matcher.

Buffon inledde sin Serie A-karriär i Parma, och har sedan dess spelat för Juventus bortsett en ettårssejour i PSG.

Matchen pågår och kan ses på C More Fotboll.

6⃣4⃣8⃣! 🙌@gianluigibuffon writes #SerieATIM history, breaking the all-time appearances record. 🔝

Well done Gigi!#WeAreCalcio pic.twitter.com/MZ3srZKY4p