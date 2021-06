C More förlänger rättigheterna till Serie A till 2024

C More fortsätter sin satsning på internationell fotboll. Just nu visas fotbolls-EM på C More och i höst är det premiär för världens bästa klubblagsturnering, Champions League i C More. Dessutom finns fotbollsrättigheter som VM-kvalet i fotboll, fotbolls-VM 2022 och 2026, fotbolls-EM 2024 och 2028, UEFA Nations League, spanska LaLiga, Svenska Cupen, portugisiska Liga Nos, asiatiska Champions League och amerikanska MLS.

Nu har rättigheterna till italienska Serie A förlängts fram till våren 2024, och framöver kommer alltså superstjärnan Cristiano Ronaldo samt svenskstjärnorna Dejan Kulusevski, Albin Ekdal och Mattias Svanberg fortsätta visas på C More. Dessutom förlängde Zlatan Ibrahimovic så sent som i april sitt kontrakt med Milan i ytterligare en säsong.

- Serie A är den senaste pusselbiten i ett ruskigt starkt fotbollserbjudande. Att italiensk fotboll håller högsta klass understryks ytterligare av landslagets succé i EM, säger Johan Cederqvist, chef för C Mores kanaler och rättigheter

- Det är helt enastående att vi har möjligheten att erbjuda våra tittare världens bästa fotboll från såväl landslag som klubblag. Italiensk fotboll har en stark ställning hos våra tittare, både i kraft av Ibrahimovic och Kulusevski och de klassiska klubbarna. Intresset har vuxit sig ännu starka under de senaste åren, fortsätter Johan Cederqvist.