Cagliari får ny arena - ska stå värd för EM 2032

Cagliari har spelat sina hemmamatcher på Unipol Domus sedan 2017. Arenan var först tänkt som en temporär lösning efter att Stadio Sant'Elia, där det spelades VM-fotboll 1990, revs.

Nu ser Cagliari ut att få ett nytt hem. Enligt Italian Football TV signerades idag ett avtal där regionens president och borgmästaren i Cagliari gav sitt godkännande till byggstart av en nya arena.

Arenan planeras att döpas till Gigi Riva, uppkallad efter Luigi 'Gigi' Riva, en ikonisk striker som spelade i klubben mellan 1963 och 1976.

Riva är alltjämt den meste målskytten i det italienska landslagets historia med 35 mål på 42 landskamper. Klubblegendaren gick bort tidigare i år vid 79 års ålder.

Enligt uppgifterna väntas bygget av arenan vara klart 2026 och arenan planeras att användas i EM 2032 som anordnas av Italien och Turkiet.

🚨🇮🇹 Cagliari are getting a new stadium!



The Sardegna region president & Cagliari’s mayor signed agreement today ✍️



Expected date of completion: June 2026.



Plan is for it to be included as a host stadium in EURO 2032.



It will be named after Gigi Riva 👏 pic.twitter.com/wBz9taQ7zb