Casillas: ”Donnarumma borde spela i en klubb med mer tradition”

Gianluigi Donnarumma har varit en av Milans viktigaste spelare under flera år. Inte minst under den nuvarande säsongen, då Milan ligger på förstaplats efter 17 omgångar och Donnarumma hållit sex nollor. Men någon som vill se honom i en annan klubb? Det är målvaktslegendaren Iker Casillas.

Efter att Milan besegrat Torino under lördagskvällen med 2-0 på San Siro, i en match där Donnarumma stått för flera spektakulära räddningar, så tweetade Casillas att han önskar se den 21-årige målvakten i en klubb med mer ”tradition”, enligt Football-Italia.

Milan-supportrarna tog illa upp och var aktiva i kommentarsfältet på Casillas tweet, innan spanjoren rättade sig.

”Jag sa att Donnarumma enligt mig borde spela i en klubb med mer tradition. Mitt fel! AC Milan har en tradition. Det jag menar är en klubb med bättre position i Europa just nu”, skrev Casillas sedan på sitt Twitter-konto.

Donnarummas kontrakt går ut i sommar och målvakten är just nu fri att diskutera en övergång med andra klubbar. Målvakten ska dock enligt italienska medier vilja fortsätta i Milan - klubben han supportat sedan barnsben.

A mi juicio, Donnarumma debería jugar en un club con más solera. Error mío!! AC Milán tiene solera. Me refiero a más cache en Europa ahora mismo. Good night everyone!! See you tomorrow. Maybe....