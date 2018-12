Cristiano Ronaldo gjorde tionde ligamålet - går upp i delad skytteligaledning

Juventus har varit fullkomligt överlägset i Serie A den här säsongen och laget leder ligan komfortabelt. "Den gamla damen" hade heller inga bekymmer med att besegra Fiortentina.

I den 30:e minuten gav Rodrico Betancur Juventus ledningen. Ställningen var 1-0 i halvtid, men i den 70:e minuten ökade Giorgio Chiellini på till 2-0.

Men det var inte slut där. Med dryga tio minuter kvar av matchen tilldömdes Juventus straff och den tog Cristiano Ronaldo vara på. Portugisen gjorde inget misstag från elva meter och satte dit 3-0. Det var Ronaldos tionde ligamål för säsongen och nu är han i delad skytteligaledningen med Genos Krysztof Piatek.

Juventus leder Serie A med elva poäng, dock har klubben en match mer spelad än tvåan Napoli.

