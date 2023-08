Dramat: Taremis Milan-övergång har kollapsat - efter sen kupp av spelaren och agenten

Silly season har slagit till igen.

Portos iranske landslagsanfallare Mehdi Taremi uppgavs imorse vara ett steg ifrån en flytt till AC Milan. Klubbarna var överens om en övergångssumma på cirka 15 miljoner euro, motsvarande 180 miljoner kronor, och spelaren var överens med Milan om de personliga avtalen.

Sedan kom en tvärvändning.

Under kvällen rapporterade flera italienska medier att Taremi och hans agent ska ha krävt en nästan dubbelt så hög lön som först avtalat och en ännu högre provision för agenten.

Ett långt möte hölls under torsdagskvällen mellan Milan och Taremis representanter för att lösa de uppkomna problemen, men ingen lösning nåddes.

Slutligen bekräftades det sent på kvällen via Portos officiella tv-kanal att alla förhandlingar avslutats och att Taremi kommer stanna hos den portugisiska klubben under den pågående säsongen. En säsong som dessutom är den sista på Taremis kontrakt innan han kan skriva på för valfri klubb som bosman nästa sommar.

Milan har nu enligt CalcioMercatos Daniele Longo vänt blicken till Real Betis brasilianske anfallare Willian José som plan b.