Efter bråket i Inter - här gör stjärnan och tränare Conte upp

I 3-1 segern mot Roma inledde Inters Lautaro Martinez på bänken. Efter 35 minuter kom han in då Alexis Sanchez tvingades utgå.

I den 77:e minuten skulle tränare Antonio Conte byta in unge Andrea Pinamonti. Det anmärkningsvärda? Martinez fick lämna planen igen. Argentinaren lunkade ut i vrede och visade tydligt sin ilska mot Conte. Där och då var stämningen allt annat än god mellan de båda och anfallaren slet av sig och kastade tröjan.

Men det lugnade sig. På träningsanläggningen dagen efter anordnade Romelu Lukaku en boxningamatch mellan parterna, så de fick "göra upp".

Se klippet här nedan:

Inter organized a boxing match between Lautaro Martínez and Antonio Conte after things got heated when the Argentinian was substituted against Roma 😤😂👊



(via antonioconte/IG) pic.twitter.com/aVYoqKBJzq