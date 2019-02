Efter skadeoron - Olsen med i Champions League-truppen

Romas svenske landslagsmålvakt Robin Olsen stod i fredags över klubblagets ligamöte med Chievo med anledning av en vadskada. Roma-tränaren Eusebio Di Francesco berättade därefter att svensken även är osäker till spel i tisdagskvällens första åttondelsfinalmöte med Porto i Champions League - men att det finns viss chans till spel ändå.

- Patrick Schick fick smärtor i ena låret och jag föredrog att byta ut honom så att det inte skulle bli värre. Kostas Manolas kan ha rehabiliterat sig till Porto, troligtvis mer än vad Robin Olsen har gjort till dess. Vi får vänta och se på träningarna under de kommande dagarna, sa han enligt Football-Italia då.

I går meddelade Di Francesco under en presskonferens att han vill vänta med besked till i dag om Olsen kan vara med - och i dag bekräftade Roma att Olsen finns med i matchtruppen till åttondelsfinalen.

Vidare är även mittbacken Kostas Manolas med i lagets trupp efter skadeproblem, medan Rick Karsdorp missar matchen, i likhet med Diego Perotti och Cengiz Ünder, på grund av skada. I holländarens fall ska det röra sig om en muskelskada från gårdagens träning, skriver Football-Italia.

Roma tar i kväll emot Porto hemma på Stadio Olimpico, medan returen spelas den 6 mars på bortaplan i Portugal.

SQUAD LIST | 📋 | v. Porto (h)



Kostas Manolas and Robin Olsen are both included in today’s matchday group - but Patrik Schick misses out.

#ASRoma #UCL #RomaPorto pic.twitter.com/eSZhLQZTvF