Experten om kaoset i Salernitana: "Fjäskade sig tillbaka"

Serie A

Davide Nicola leder återigen sitt Salernitana trots att han fick sparken i måndags.

Huvudtränaren lyckades under veckan "fjäska" sig tillbaka till jobbet, menar C Mores expert Vicki Blommé.

- Under det här samtalet övertalade egentligen Nicola president Iervolino att ta tillbaka honom, säger hon i Fotbollslördag Europa.