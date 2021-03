Femte året i Italien - medger hemlängtan: "Vi får se om han lyfter luren"

Tidigare Häcken-mittfältaren Samuel Gustafson, 26, tillhör numera italienska laget Cremonese, som fajtas i botten i Serie B. Under måndagen besegrade Cremonese jumbon Virtus Entella med 2-0, bärgade andra raka segern och fick dessutom fira ett vackert mål signerat Michele Castagnetti. Mittfältaren slog till med ett kanonskott från egen planhalva, vilket fick bollen att gå i en hög båge och in i mål till matchens andra mål.

Gustafson förnekar inte att det var ett vackert, och för den delen viktigt mål.

- Jag blev naturligtvis glad. Det var en viktig seger mot de som ligger sist och det var ett måste att vinna matchen. Jag blev glad, men jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det. Att någon bankar bollen allt vad den orkar framåt brukar inte vara något man stöttar, men nu gick den i mål, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Han har erkänt att han inte hade en plan med att göra mål med det tillslaget, men jag ska inte ta ifrån honom prestationen. Han gjorde ett mål från egen planhalva i fjol också, så något har han. Overkligt.

26-åringen menar nu att Cremonese fått lite andraum i bottenstriden. Cremonese är nu på 14:e-plats med sju poäng ner till Cosenza på kvalplats i andraligan.

- Vi har vunnit två matcher i rad mot lag som ligger under oss och möter Ascoli på fredag, som också ligger under oss. Om vi kan vinna den också kan vi på något sätt andas ut. Vi började säsongen ganska bedrövligt och då hamnar man där, men samtidigt är Serie B en jämn liga varje år. De som ligger på den sista play off-platsen (åttondeplatsen) är också nästan indragna i bottenstriden, men det är klart att man ser tabellen och känner av bottenstriden. Vi har fått lite luft nu, då vi har ett antal poäng ner till kval.

Gustafson är nu inne på sin andra säsong med Cremonese i Serie B. Han flyttade redan under sommaren 2016 till Italien för spel med Torino i Serie A, men fick "bara" göra nio ligamatcher under sin tid i klubben, då han både var utlånad till Perugia och Hellas Verona i Serie B innan han sommaren 2019 lämnade permanent för Cremonese.

- Jag trivs väl helt okej. Oavsett vilket ställe du är på lär du känna människorna bättre i och runt klubben och i staden ju längre tid du är där. Man rotar sig mer för varje dag, vecka och månad som går, så rent privat tycker jag att vi har rotat oss i staden och har vårt umgänge. Därmed känns det bra, säger han och fortsätter:

- Det fotbollsmässiga kan man alltid ha synpunkter på, men man är väl tillräckligt luttrad och härdad av hur fotbollsvärlden ser ut, så att drömma om ett lag som spelar "gladfotboll" varje match är en utopi. Nu har vi dock en ny tränare sedan i vintras, som vill ha lite mer av den typen av fotboll som jag vill spela och är bra på att spela.

Gustafson har avtal med Cremonese till sommaren 2022 och har så här långt inga planer inför den kommande sommaren gällande om han vill stanna kvar eller testa på något annat.

- Jag har inte börjat planera inför sommaren och nästa år, så det är svårt att säga.

Gustafson, som spelat i Serie A med Torino och under 2019 var med och förde upp Hellas Verona till högstaligan under sin utlåning, vill förstås spela i ett så bra lag som möjligt, men menar också att det inte är helt enkelt.

- Jag hade gärna spelat för Real Madrid om de hade velat ha mig. Det är klart att alla vill spela för ett så bra lag som möjligt, men det är inget konkret mål jag har att spela i Serie A. Det är väl i sådana fall en konsekvens av att det går bra. Det var väl mer när jag var yngre som jag hade drömmar om att spela där och där och i Champions League. Nu får det bli lite som det blir. Jag gör mitt bästa, jobbar hårt varje dag och sedan får vi se vad som händer. Om du frågar mig om jag själv tycker att jag är tillräckligt bra för att spela i Serie A, så är det inte upp till mig att bestämma det. Jag hade inte haft något emot det, men jag grämer mig inte över det, säger mittfältaren.

Du har varit i Italien länge. Skulle du vilja testa på något annat land?

- Ju längre man är på ett och samma ställe desto mer kommer man in mer i det och lär sig livet på det stället man är på. Nu kan jag Italien bättre än vad jag har kunnat innan. Jag känner mig trygg i landet och i kulturen, så det är klart att jag trivs med det. Sedan är det fotbollsmässiga saker som jag tror hade kunnat passa mig bättre i andra länder.

Gustafson menar vidare att han även skulle kunna tänka sig att spela i Sverige igen i framtiden, men att det är många parametrar som han får överväga vid ett framtida beslut.

- Jag känner att det finns någon typ av hemlängtan med att spela i allsvenskan igen och att spela för att vinna allsvenskan. Det hade också varit kul, men jag kan inte säga att jag har bestämt mig konkret för något jag vill göra inför nästa år och året efter det. Det är mer allmänna känslor och tankar man har. Det är klart att jag saknar Sverige också. Det finns saker som är bättre här än hemma och tvärtom, säger han och fortsätter:

- Jag snackade lite med Leo Zuta, som jag spelade ihop med i Häcken, när vi mötte Lecce. Då frågade han om jag saknar Sverige, och då sa jag att jag gör det. Han sa att han inte gör det, då han var hemma en sväng precis innan. Vi var ganska överens om att man vill ut i Europa när man är hemma och att man vill hem när man är ute i Europa. Det är det där med det gröna gräset på andra sidan.

Är det Häcken som gäller om du ska hem till allsvenskan?

- Det vet jag inte, vi får väl se. Vi får se om Martin (Ericsson, sportchef i Häcken) lyfter luren, säger Gustafson och skrattar.

Har Ericsson lyft luren hittills?

- Nej, vår delägda häst gick inte som vi hade tänkt oss, så det har varit tyst från honom sedan dess, säger Gustafson och skrattar.

Han fortsätter:

- Jag hade naturligtvis en positiv tid när jag var där.

Gustafson kom till Häcken inför säsongen 2013 och gjorde tolv mål och 15 assist på 67 framträdanden i allsvenskan innan han flyttade till Torino sommaren 2016.

Se Castagnettis kanonmål i tweeten nedan.

This goal from Serie B last night... just watch it. Outrageous. pic.twitter.com/aADung9Y5d